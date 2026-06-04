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Şam Büyükelçisi Yılmaz ile Suriyeli Bakan Salhani iki ülke arasındaki turizm işbirliğini görüştü

Şam Büyükelçisi Yılmaz ile Suriyeli Bakan Salhani iki ülke arasındaki turizm işbirliğini görüştü

19:184/06/2026, Perşembe
AA
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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriyeli Bakan Mazen el-Salhani iki ülke arasındaki turizm iş birliğini görüştü
Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriyeli Bakan Mazen el-Salhani iki ülke arasındaki turizm iş birliğini görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen el-Salhani'yi ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında turizm alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Nuh Yılmaz'ın, Suriye Turizm Bakanı Mazen el- Salhani'ye gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Suriye turizmine yönelik adımlar görüşüldü

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Taraflar, Türkiye ve Suriye arasında turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



#Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz
#Turizm
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