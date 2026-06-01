Mescid-i Aksa'daki İsrail bayrağı provokasyonuna BAE'den kınama

Birleşik Arap Emirlikleri, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve İsrail bayrağı açılmasını kınadı. Yapılan açıklamada, kutsal mekanın mevcut tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamları sorumlu tutuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüye saygı gösterilmesi, tüm kutsal mekanların korunmasının güvence altına alınması, Ürdün'ün vakıfların himayesi ile Aksa'nın yönetimindeki rolüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.
Gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, gerilimi artırabilecek ya da bölgede istikrarı sarsabilecek hiçbir bir adımın atılmaması çağrısı yapıldı.
İsrailli Bakan "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etti
Açıklamada, BAE'nin, uluslararası meşruiyet kararlarına ve imzalanmış anlaşmalara aykırı olan, daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği yinelendi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.