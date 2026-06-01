Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Mescid-i Aksa'daki İsrail bayrağı provokasyonuna BAE'den kınama

Mescid-i Aksa'daki İsrail bayrağı provokasyonuna BAE'den kınama

00:471/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
BAE, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınını ve İsrail bayrağı açmasını kınadı
BAE, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınını ve İsrail bayrağı açmasını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve İsrail bayrağı açılmasını kınadı. Yapılan açıklamada, kutsal mekanın mevcut tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamları sorumlu tutuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskını ve bazı grupların İsrail bayrağı açmasını kınayarak, bu durumu
"provokasyon ve kabul edilemez aşırılık yanlısı bir eylem"
olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüye saygı gösterilmesi, tüm kutsal mekanların korunmasının güvence altına alınması, Ürdün'ün vakıfların himayesi ile Aksa'nın yönetimindeki rolüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, gerilimi artırabilecek ya da bölgede istikrarı sarsabilecek hiçbir bir adımın atılmaması çağrısı yapıldı.

İsrailli Bakan "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etti

Açıklamada, BAE'nin, uluslararası meşruiyet kararlarına ve imzalanmış anlaşmalara aykırı olan, daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği yinelendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış,
"Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu"
iddia etmişti.


#BAE
#Mescid-i Aksa
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler