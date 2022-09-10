Suriye'deki Iraklıların vatan hasretini Türkiye dindirdi

Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı ortak çalışmayla, çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, işlemlerin ardından otobüslerle ülkelerine dönmeye başladı.

Türkiye, DEAŞ’ın işgali sonrasında canını kurtarmak için Irak’tan Suriye’ye kaçan 161 Iraklıyı topraklarına kavuşturdu. Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı ortak çalışmayla, çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, işlemlerin ardından otobüslerle ülkelerine dönmeye başladı. Geri kalan göçmenlerin de yurtlarına dönmeleri için çalışmalar sürüyor.

TOPRAKLARINA KAVUŞTULAR

Irak’taki savaş nedeniyle 2014’ten beri Suriye’de bulunan Iraklı göçmenler gümrük işlemlerinin ardından Akçakale Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgeye getirildi. Tel Abyad Sınır Kapısı üzerinde Irak Konsolosluğu ve Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan göçmenler, işlemlerinin ardından otobüslere bindirilip yurtlarına döndü. Bu zamana kadar yapılan diplomatik çalışmalarla, 10 bin Iraklının ülkesine dönmesi sağlandı.

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BABA ÖZLEMİ DUYUYORLAR

İHH İnsani Diplomasi Birimi çalışanı Mehmet Altıntaş, “Iraklı göçmenler ülkelerine dönmenin sevincini yaşıyor. Çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Hepsinin güvenli olarak ülkelerine dönüşlerini sağlıyoruz. Çocuklar yıllardır baba ve aile özlemi çektiği için gördüğü insanların hemen elini tutuyor ve sarılmaya çalışıyor. Bu çocuklara destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.