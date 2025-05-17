Suriye'den ahde vefa Türkiye'ye 'Kasyun Dağı' jesti

ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının ardından Şam’da sevinç havası hakimdi. Türkiye’nin hem iç savaş sürecinde hem de sonrasındaki yeniden inşa döneminde verdiği desteği unutmayan Suriyeliler, bu katkılara sessiz kalmadı. Vefalarını göstermek isteyen Suriyeliler, Kasyun Dağı’na dev “Teşekkürler Türkiye” mesajını yansıttı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kullanıcıların da dikkatini çekti.
Türkiye yaptırımla için devrede
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.
Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.
ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.
Kasyun'dan jest
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma adımı coşku ve sevinçle karşılandı.
Süreç boyunca barış ve istikrar için her alanda çaba sarf eden Türkiye'nin adımları unutulmadı.
Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan için teşekkür mesajı yansıtıldı.
Yansıtılan yazıda şu ifadelere yer verildi: