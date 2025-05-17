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Suriye'den ahde vefa Türkiye'ye 'Kasyun Dağı' jesti

Suriye'den ahde vefa Türkiye'ye 'Kasyun Dağı' jesti

13:1917/05/2025, Cumartesi
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Kasyun Dağı'na yansıtılan yazı ile Türkiye'ye teşekkür edildi.
Kasyun Dağı'na yansıtılan yazı ile Türkiye'ye teşekkür edildi.

ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının ardından Şam’da sevinç havası hakimdi. Türkiye’nin hem iç savaş sürecinde hem de sonrasındaki yeniden inşa döneminde verdiği desteği unutmayan Suriyeliler, bu katkılara sessiz kalmadı. Vefalarını göstermek isteyen Suriyeliler, Kasyun Dağı’na dev “Teşekkürler Türkiye” mesajını yansıttı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kullanıcıların da dikkatini çekti.

ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'nin verdiği destek unutulmadı. Şam'da yer alan Kasyun Dağı'na
"Teşekkürler Türkiye, desteğinizi asla unutmayacağız"
yazısı yansıtıldı.

Türkiye yaptırımla için devrede


ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.


Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.


ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump,
"Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız."
ifadelerini kullandı.


Kasyun'dan jest


ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma adımı coşku ve sevinçle karşılandı.


Süreç boyunca barış ve istikrar için her alanda çaba sarf eden Türkiye'nin adımları unutulmadı.


Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan için teşekkür mesajı yansıtıldı.


Yansıtılan yazıda şu ifadelere yer verildi:


"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Katar, Teşekkürler Suudi Arabistan, desteğinizi asla unutmayacağız"



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