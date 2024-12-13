Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esed yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşandı. Suriyeliler, Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.

Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti

Suriye'nin yeni bayrağının dalgalandığı cami avlusunda muhalif askerler de sloganlar eşliğinde ülkenin özgürleştiğini tüm dünyaya duyurdu.

Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.