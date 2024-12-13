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Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti

Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti

13:2913/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.
Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esed rejiminin devrilmesinin ardından tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esed yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşandı. Suriyeliler, Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.


YouTube
Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti
Dünya / Ortadoğu
13 Aralık, Cuma

Binlerce kişi caminin avlusunda ve çevresinde saf tutarak cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşu kutladı.



Suriye'nin yeni bayrağının dalgalandığı cami avlusunda muhalif askerler de sloganlar eşliğinde ülkenin özgürleştiğini tüm dünyaya duyurdu.


YouTube
Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti
Dünya / Ortadoğu
13 Aralık, Cuma

Şam'ın sembolü Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı.


61 yıllık Baas Rejimi devrildi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.


Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.


YouTube
Suriyeliler Esed sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti
Dünya / Ortadoğu
13 Aralık, Cuma

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.


#Suriye
#Emevi Camii
#Cuma Namazı

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