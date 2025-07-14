Süveyda yanıyor

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde, Dürzi silahlı grupların Bedevi aşiretlere saldırması sonucu gerilim tırmandı. Çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin bölgeye takviyesi devam ederken Suriye ordusundan da 6 asker hayatını kaybetti. Sahadaki kaynaklar, çatışmalara Mart ayında sahil bölgesini kana bulayan eski rejimin kalıntılarının da karıştığını bildirdi. Eski rejim kalıntıları, yeniden kaos çıkarmak için Akdeniz sahillerinden Süveyda'ya kaçtılar. Burada silahlı yerel gruplar oluşturdular. Halihazırda devlet ile sorunlarını çözmeyen Dürzilerle birlikte hareket ederek bölgede gerilimin tırmanmasına neden oldular.

ASKERLERİ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Suriye’nin güneyinde yer alan ve ağırlıklı olarak Dürzî nüfusun yaşadığı Süveyda kentinde, son 48 saatte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yerel Dürzi silahlı grupların kışkırtması sonucu bölgedeki Bedevi aşiretler ile başlayan çatışmalarda en az 37 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları, durumun ciddiyeti nedeniyle doğrudan askeri müdahale başlattı. Çatışmalarda en az 6 asker hayatını kaybederken, pusuya düşürülen bazı askerlerin milislerce esir alındığı bildiriliyor.

AŞİRETLER DİRENİYOR

Süveyda’nın Mukayyabin Mahallesi’nde patlak veren çatışmaların fitilini, Dürzi milislerin Bedevi aşiret mensuplarına saldırması ateşledi. El-Hicri liderliğindeki silahlı Dürzi gruplarının saldırısına, aşiret güçleri sert karşılık verdi. Çatışmalar, kısa sürede Leben, Cirin ve el-Halhale bölgelerine yayıldı. Bu yerleşimlerin kontrolü aşiret güçlerinin eline geçti.

REJİM KALINTILARI SAHADA

Sahadaki kaynaklara göre, çatışmalar sadece yerel unsurlar arasında değil. Mart ayında sahil bölgelerini kana bulayan, Beşşar Esad rejiminin eski güvenlik aygıtlarından kalan isimlerin de bölgeye sızdığı bildiriliyor. Bu kişiler, Akdeniz kıyılarından Süveyda’ya geçerek yerel silahlı gruplar oluşturdular ve Dürzilerle birlikte hareket ederek gerilimi tırmandırdılar.

DÜRZÎLER DEVLETİ REDDEDİYOR

Süveyda’daki Dürziler, uzun süredir devletle bütünleşmeyi reddediyor. Dürzilerin, Süveyda Valisi Mustafa el-Bakur’a fiziksel saldırıda bulunduğu biliniyor. Devletle kurumsal ilişki kurmayan Dürzî milisler, her çatışmada Bedevi köylerine saldırıyor; bu da mezhepsel gerilimleri daha da tırmandırıyor. Bugün, çatışmanın tırmanmasıyla birlikte, devlet bu kaosu sona erdirmek için kararlı bir şekilde müdahale ediyor. Milislere ve mezhepsel yerinden edilmelere yer olmayacağı belirtiliyor. Süveyda’daki çatışmalar sadece yerel bir sorun değil. Bölge, İsrail sınırına ve Ürdün’e yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahip. İsrail sık sık Dürzîleri kullanarak bölgesel çatışmaların fitilini ateşlemeye çalışıyor. Ayrıca buradaki başı boş gruplara da silah sevkiyatı yapıyor. Yaşananlar, Suriye’nin güneyinde mezhepsel ve etnik kırılmaların silahlı çatışmaya dönüşebileceği yeni bir cepheyi işaret etse de devletin kararlı duruşunun buna müsaade etmeyeceği tahmin ediliyor.

Siviller yardım istiyor!

Şiddetli çatışmaların ortasında kalan Süveyda halkı, özellikle Dürzi milislerin baskısından kurtulmak için yardım çağrılarında bulunuyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, artan can kayıpları ve güvenlik zafiyeti üzerine, Savunma Bakanlığı ile koordineli bir müdahale kararı aldı. Süveyda’ya gönderilen askeri birlikler, çatışmaları bastırmak ve sivilleri korumak için harekete geçti. Ancak müdahale güçleri, Dürzî milislerin hedefi oldu. 6 asker öldü, 10’dan fazla asker yaralandı, bazıları ise esir alındı. İçişleri Bakanı Enes Hattab, Süveyda’daki krizin temel sebebinin devletin askeri ve güvenlik kurumlarının eksikliği olduğunu belirtti. Hattab’a göre, devlet otoritesinin yeniden tesis edilmemesi halinde bölgede istikrarsızlık kalıcı hale gelecek.



