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Dünya

Tabutta nefes alırken bulunan kadın günler sonra öldü: Bu sefer annem gerçekten öldü

Ekvador'da hayatını kaybettiği düşünülerek tabuta konulan, ancak cenaze töreninde tabuta vurunca yaşadığı anlaşılan yaşlı kadın, günler sonra hayatını kaybetti. Kadının oğlu, "Bu sefer annem gerçekten öldü" dedi.

08:52 . 19/06/2023 Pazartesi
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Katalepsi rahatsızlığında bir kişi nöbet geçiriyor, bilinç kaybı yaşıyor ve vücut katılaşıyor.

Katalepsi rahatsızlığında bir kişi nöbet geçiriyor, bilinç kaybı yaşıyor ve vücut katılaşıyor.

Dünya basınına konu olan 76 yaşındaki Bella Montoya, geçen hafta Babahoyo kentindeki hastanede bir doktor tarafından ölü ilan edilmişti.


Cenazesine katılarak yas tutanlar onun tabutuna vurduğunu duyunca, tedavi için hemen aynı hastaneye geri götürüldü.


Ekvador sağlık bakanlığı yoğun bakımda yedi gün geçirdikten sonra Cuma günü iskemik felçten öldüğünü doğruladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanede kaldığı süre boyunca "sürekli gözetim" altında tutulduğu söylendi.

"Bu sefer gerçekten öldü"


Yerel bir gazeteye konuşan oğlu Gilbert Barbera, "Bu sefer annem gerçekten öldü. Hayatım eskisi gibi olmayacak" dedi.


Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Haziran'daki ölümünün ardından Montoya, bir halk mezarlığına defnedilmeden önce aynı cenaze evine götürüldü.

Yerel basında Montaya'nın katalepsi adı verilen bir durumu olduğu bildirildi.


Katalepsi rahatsızlığında bir kişi nöbet geçiriyor, bilinç kaybı yaşıyor ve vücut katılaşıyor.


Ekvador sağlık bakanlığı vakayı incelemek için bir uzmanlar komisyonu topladı.

#Ekvador
#Kadın
#Tabut
20 dakika önce
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