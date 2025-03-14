Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yeniden başladı

Kırgızistan Havalimanları AŞ Basın Sözcüsü Alena Khomenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tacikistan havayolu şirketi Somon Air'e ait Duşanbe'den kalkan uçağın, Manas Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığını bildirdi.

Kırgız makamları, Haziran 2021'de hava sınırı da dahil olmak üzere Tacikistan ile olan sınırı (gümrük kapıları) resmen kapatmıştı.