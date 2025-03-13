Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır anlaşmasından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Anlaşmanın bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasının temenni edildiği ifade edildi.
Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
İki ülke arasında sınır anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Rahman, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.
Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözüldü. Bu kapsamda Kızıl-Bel ve Kairagaç kara yollarındaki kontrol noktaları, hizmete açıldı.