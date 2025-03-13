Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır anlaşmasından memnunuz

Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​