Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın Yilan ili açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.
Tayvan'ın kuzeyindeki Yilan ili açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan'ın merkezinin 38,7 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 98,3 kilometre derinlikte kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, Yilan'ın yanı sıra Ada'nın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.