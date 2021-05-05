Tayvan gözünü Türk İHA'larına çevirdi: Bir an önce Türkiye'den İHA almamız gerekiyor

Türk İHA ve SİHA'larına karşı dünya çapında ilgi giderek büyüyor. 23 Mart'ta, Tayvan'ın ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT) Cumhurbaşkanı adayı Jaw Shaw-kong, Tayvan'ın dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak için Türk insansız hava araçları satın almasını önerdi.

KARABAĞ SAVAŞINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Tayvan'ın bu isteğinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda Türk insansız hava araçları çok önemli bir rol oynaması üzerine ortaya çıktığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev France 24 ile yaptığı röportajda Azerbaycan ordusunun Türk yapımı İHA'lar kullanarak Ermeni Ordusu'nun 1 milyar doları aşan mühimmatlarını imha ettiğini söylemişti.

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"BİZ DE ALALIM"

Karabağ savaşının ardından birçok Tayvan askeri dergisi ve gazeteci, Tayvan'ın askeri yeteneklerindeki eksiklikleri tartışmıştı. Cumhurbaşkanı adayı Jaw Shaw-kong, ülkesinin askeri gelişim konusunda Türkiye'den birçok şey öğrenmesi gerektiğini söyleyerek “Ülkemizin bir an önce Türkiye'den yeterli sayıda İHA satın alması gerekiyor”. ifadelerini kullandı.

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DÜNYA ÇAPINDA ÜN KAZANDI

Tayvan basınında yer alan analizlere göre Türk yapımı İHA'ların Karabağ, Libya ve Suriye'deki askeri operasyonlardaki başarısı dünya çapında bir ün kazandırdı. Bu nedenle, Türkiye'nin Ukrayna, Fas, Katar'dan sipariş alırken, Sırbistan ve Kazakistan'ın ise sıradaki müşteriler haline gelmesi şaşırtıcı olmamalı.

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