​Tel Abyad’da şark çıbanı tehlikesi

Barış Pınarı Harekat bölgesine bağlı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde nüfus her geçen gün artıyor. Bölgede insan hareketliliğinin artması, Kovid-19 salgınıyla birlikte çeşitli hastalıkların artmasına yol açıyor. Bu hastalıkların başında şark çıbanı geliyor. Yeryüzü Doktorları’na ait Suluk Sağlık Merkezi’nde görevli doktor Rami Vaka El Rhbi, “Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte hastalıklar da çeşitlendi. Koronavirüs salgınının yanı sıra şark çıbanı, diyabet, tansiyon, anemi, hipotiroidizm, mantar enfeksiyonları yaygınlaştı” dedi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Türkiye’nin bölge halkına sağlık, gıda, barınma ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda destek verdiğini söyleyen Dr. El Rhbi, “Özellikle Türkiye’den Suriye içlerine yönelik artan dönüşlerde bu hizmetler daha da anlam kazanıyor. Yeryüzü Doktorları da Tel Abyad’a bağlı Suluk beldesinde kurduğu sağlık merkezi ile dahiliye, pediatri, KBB, cildiye, diş sağlığı ve kadın hastalıkları branşlarında bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyor. Bu hizmetlerin yanı sıra ücretsiz ilaç desteğinin sunulduğu merkezde Kovid-19 testlerinin yapıldığı bir birim bulunurken semptom taşıyan vakalar Türkiye Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlere sevk ediliyor.” şeklinde konuştu.

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Rami Vaka El Rhbi

KOVİD VAKALARI YÜKSELİŞTE

Hastalıkların engellenmesi için bataklıkların kurutulması gerektiğine işaret eden el Rhbi, “Bataklıklardan gelebilecek hastalıkları taşıyan böcekler için ilaçlama yapılmalı. Salgın hastalıkların tespiti ve daha kaliteli sağlık açılmalı” dedi. Şu an Tel Abyad’da 180 bin, Resulayn’da ise 120 bin kişi yaşıyor. Türkiye’nin bölge halkına sağlık, gıda, barınma ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda destek verdiğini söyleyen Dr. El Rhbi, “Özellikle Türkiye’den Suriye içlerine yönelik artan dönüşlerde bu hizmetler daha da anlam kazanıyor” şeklinde konuştu. 20 Temmuz’dan bu yana bölgedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiğini söyleyen Dr. Rhbi, “Kovid-19 ile mücadele konusunda tedbirlerde yaşanan gevşeme sebebiyle Suriye içerisindeki vaka ve ölüm oranlarını artıyor.” diye konuştu.

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Her kesimi tehdit ediyor

Suriye iç savaşının ardından oluşan olumsuz koşullarla birlikte şark çıbanı hastalığı yeniden görülmeye başladı. Bu hastalığın kadın, erkek, çocuk veya yaşlı ayrımı olmaksızın her kesimi tehdit ettiğini aktaran Dr. El Rhbi, “Şark çıbanı için basit cilt tedavisine ek olarak uzman kontrolü gerekiyor. Bu kapsamda Yeryüzü Doktorları Derneği Suluk Sağlık Merkezi’nde uzman dermatoloğumuz vakaları inceliyor ve tedavi sürecini yürütüyor. Ağır vakalar ise laboratuvar testlerinin yapılması amacıyla farklı sağlık merkezlerine naklediliyor” diye konuştu.

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