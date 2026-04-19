Telefonlar, mesajlar, e-postalar… Her şey izlenecek! Trump tartışmalı yasayı onayladı

09:4219/04/2026, Pazar
Trump, istihbarata "yetkisiz dinleme" imkanı veren yasadaki maddenin geçerlilik süresinin uzatılmasını onayladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratına "yetkisiz dinleme" imkanı veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'ndaki (FISA) 702'nci maddenin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı imzaladığı bildirildi.

Trump, ABD Senatosunda kabul edilen, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına yönelik tasarıyı onayladı.

Buna göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlar, yurt dışı iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisini sürdürebilecek.

Tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine ve takibine imkan tanıyan 702'nci maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalara neden oluyor.

Trump ve Cumhuriyetçiler, düzenlemenin ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken tasarıya yönelik eleştiriler ise uygulamanın sivil özgürlükler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Eleştiriler arasında ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğunun getirilmesi talepleri öne çıkıyor.


