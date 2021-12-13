Dünya Teslanın CEOsu Elon Musk Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi
AMERİKA

Tesla'nın CEO'su Elon Musk Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi

Saygın haber ve politika dergilerinden Time, dünyanın en zengin olan insanı olan Elon Musk’ı yılı kişisi seçti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder iş insanı otomobillerin ve uzay yolculuğunun geleceğini şekillendirmeye devam ederken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en etkili kişisi olmayı başardı.

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Haber Merkezi Diğer
Teslanın CEOsu Elon Musk Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, artık yeni bir unvana sahip. ABD merkezli Time dergisi, Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Musk’ı “Yılın Kişisi” ilan etti.

12 AY BOYUNCA GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Time Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, canlı yayında yaptığı konuşmada, 297 milyar dolarlık serveti olan Musk için "Dünyadaki yaşamı ve muhtemelen Dünya dışındaki yaşamı da yeniden şekillendiriyor" dedi. Felsenthal, "Son 12 ay boyunca onun yaptığı atılımlar dolayısıyla gündemden hiç düşmediğini fark ettik” diye konuştu.

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  • 2002 yılında Güney Afrikalı girişimci tarafından kurulan SpaceX, eylül ayında çocukluk kanserinden kurtulan bir kişinin de dahil olduğu tamamen sivil bir ekiple ilk uzay görevini tamamlayarak tarih yazdı.

Felsenthal, "Beğensek de beğenmesek de, hayatımızın büyük bir kısmının, bu inanılmaz eşitsizlik anında bile, bu çok zengin teknoloji liderleri tarafından şekillendirildiği bu yeni yaldızlı çağdayız” dedi.

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