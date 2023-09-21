Ticaret Bakanı Bolat: ABD'li yatırımcı firmalar Türkiye'yi üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.





Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Bolat, burada yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği, Türkiye'nin yıkıcı ve ağır depremle mücadele ettiği mevcut dönemde bile ülkenin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,8 büyüme katettiğini söyledi.





Bolat, ekonomik büyümenin temelinde, üretim, yatırım ve ihracatı özendiren, tüm regülasyonlarını, kurumlarını bu iki öncelik üzerine oluşturan bir yönetim anlayışının ve güçlü liderliğin olduğunu belirtti.





"ABD'li şirketlerin ülkemize son 20 yılda göstermiş olduğu ilgi dikkat çekici"

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının 2002 yılında 6 bin civarındayken bugün 80 bini aştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu noktada ABD'li şirketlerin ülkemize son 20 yılda göstermiş olduğu ilgi özellikle dikkat çekicidir. ABD'li yatırımcı firmalar, Türkiye'yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırmış ve Türkiye'mize 14,5 milyar dolarlık yatırım yapmışlardır. Bu minvalde Hollanda'dan sonra en büyük dış yatırımcı ülke olan ABD'li firmalardan 2 bin firma Türkiye'de 110 bin kişilik istihdam sağlamıştır."





Bolat, dijital ve yeşil dönüşüme dönük yatırım alanları dahil olmak üzere Türkiye'nin jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları, donanımlı ve vasıflı iş gücüyle, çok uluslu şirketler için tedarik zinciri ve tedarik kanallarını çeşitlendirme anlamında güçlü bir ortak olduğunu vurguladı.





Bakan Bolat, "Türkiye'nin ticaret ve yatırımlarda temel vizyonu, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlayarak rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmektir. Bu anlamda ABD'li yatırımcıları da önemli bir ortak olarak görüyoruz." diye konuştu.





Türkiye'de yatırım yapan uluslararası şirketlere destek sözü

Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da ileri seviyelere taşınmasının önemine dikkati çeken Bolat, temel hedefin iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması olduğunu anımsattı.





Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına katılma hedefine, iş insanlarının da katkılarıyla kararlı ve istikrarlı şekilde yürüyeceklerini vurguladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Bolat, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi ve ülkelerin potansiyeli dikkate alındığında içinde bulunulan dönemi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

"Yeni dönemde ticaretin ilişkilerimizde başrolü oynaması gerektiğini düşünüyoruz"

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da son zamanlarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni, olumlu bir iklimin belirdiği yolunda bir dizi mesaja tanıklık ettiklerini, iş dünyası olarak bu hareketliliği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.





Ortaya çıkan bu ivmenin ilişkilerde iyimser beklentiler yarattığına dikkati çeken Yalçındağ, yeni dönemde ticaretin iki ülkenin ilişkilerinde başrolü oynaması gerektiğini düşündüklerini vurguladı.





Yalçındağ, iş dünyası olarak girilen bu süreci hızlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Siyasi alanda hangi meseleler yaşanırsa yaşansın, görüyoruz ki karşılıklı ticaretimiz bunlardan etkilenmeden istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla ilişkilerin üzerine oturduğu bu sağlam sütunu daha da güçlendirmemiz şart. Girdiğimiz yeni süreçte 100 milyar dolarlık ticaret hedefi uzak bir hedef değil. Bütün proje ve çalışmalarımızla bu hedefe yönelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Önümüzde bizleri çok verimli bir dönem bekliyor."









Konuşmaların ardından ATBR (American-Turkish Business Roundtable) Başkanı General James Jones ile TAİK Başkanı Yalçındağ mutabakat zaptı imzaladı.





Toplantıda, Jones Group International, Citigroup, Goldman Sachs, Hillwood, Boeing Global, Pratt & Whitney, Ralph Lauren, Hellman & Friedman, Ford Motor, Epam Systems, Georgette Mosbacher Enterprises, Amazon, Mastercard, General Atlantic, Hill International, Teledyne Flir Defense, Cotton Council International ve Microsoft gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı.



