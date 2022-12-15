Dünya Tokyo 2025ten sonra inşa edilen evler için güneş panellerini zorunlu kılacak
ASYA

Tokyo 2025'ten sonra inşa edilen evler için güneş panellerini zorunlu kılacak

Japonya'da Tokyo'nun yerel meclisi tarafından kabul edilen yeni bir düzenlemeye göre, Tokyo'da Nisan 2025'ten sonra inşa edilen tüm yeni evlerde karbon emisyonlarını azaltmak için güneş enerjisi panellerinin kurulmasının zorunlu kılınacağı açıklandı.

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Haber Merkezi Reuters
​Tokyo 2025ten sonra inşa edilen evler için güneş panellerini zorunlu kılacak
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Japonya'da türünün ilk örneği olan karara göre, yaklaşık 50 büyük inşaat şirketinin 2.000 metrekareye (21.500 fit kare) kadar olan evleri, başta güneş panelleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile donatmasını gerektiriyor.

Tokyo Valisi Yuriko Koike geçen hafta şehirde güneş panellerinin kurulabileceği binaların sadece %4'ünün şu anda güneş panellerine sahip olduğunu belirtti. Tokyo Büyükşehir Yönetimi, 2000 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük beşinci karbon yayıcısı olan Japonya, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt etti, ancak nükleer reaktörlerinin çoğu 2011 Fukuşima felaketinin ardından büyük ölçüde kömür yakan termik güce yöneldiğinden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalındı.

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