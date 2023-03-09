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Dünya

Tren kazasında ölmüştü: Makinistin Türkiye'de cezaevinde olan babası cenaze için Yunanistan'a iade edilecek

Yunanistan’da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, Yunanistan’a iade edilecek.

10:40 . 9/03/2023 Perşembe
AA

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.


Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.

Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.


Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.



#yunanistan
#makinist
#cenaze
#türkiye
1 saat önce
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Tren kazasında ölmüştü: Makinistin Türkiye'de cezaevinde olan babası cenaze için Yunanistan'a iade edilecek
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