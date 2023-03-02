Ohio'daki tren faciası: Demir yolu firmasının CEO'su ABD Senatosunda ifade verecek

"Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun belirttiği gibi, endüstri çapında sorunlar da var ve diğer endüstri katılımcılarının da gelecekteki duruşmalara katılmasını bekliyoruz. Demir yolu endüstrisinin Doğu Filistin'den olabildiğince çok şey öğrenmesi gerekiyor."