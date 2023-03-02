Ohio'daki tren faciası: Demir yolu firmasının CEO'su ABD Senatosunda ifade verecek

Ohio'daki tren kazası
Ayrıca tren kazasıyla ilgili, Ohio'daki Demokrat Senatör Sherrod Brown ve Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, demir yolu endüstrisini düzenlemek isteyen bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.
Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza
ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.
Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.