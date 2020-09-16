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Dünya Trump Beyaz Sarayın anahtarını Netanyahuya verdi
AMERİKA

Trump Beyaz Saray'ın anahtarını Netanyahu'ya verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi sırasında Beyaz Saray’ın sembolik altın renkli anahtarını hediye etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump’a “İsrail halkının kalbinin anahtarına sahipsiniz” sözleriyle teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump, törenden önce Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi.
Trump, törenden önce Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreni öncesi Beyaz Saray'da ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, törenden önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Trump ve eşi Melania Trump, Netanyahu'ya "Beyaz Saray'ın anahtarı"nı hediye etti.

Tahta bir kutuya konulmuş bu altın renkli büyük anahtarın anlamı ise “Beyaz Saray'ın anahtarı, ülkemizin anahtarı” olarak nitelendiriliyor.

Bu sıradışı hediyeyi teslim alan Netanyahu ise, "İsrail halkının kalplerinin anahtarı sizde" sözleri ile teşekkür etti.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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