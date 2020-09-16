Trump Beyaz Saray'ın anahtarını Netanyahu'ya verdi

Trump, törenden önce Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreni öncesi Beyaz Saray'da ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, törenden önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Trump ve eşi Melania Trump, Netanyahu'ya "Beyaz Saray'ın anahtarı"nı hediye etti.

Tahta bir kutuya konulmuş bu altın renkli büyük anahtarın anlamı ise “Beyaz Saray'ın anahtarı, ülkemizin anahtarı” olarak nitelendiriliyor.

Bu sıradışı hediyeyi teslim alan Netanyahu ise, "İsrail halkının kalplerinin anahtarı sizde" sözleri ile teşekkür etti.