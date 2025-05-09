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Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önerdi

Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önerdi

15:579/05/2025, Cuma
AA
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Trump'tan Çin için flaş öneri
Trump'tan Çin için flaş öneri

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi teklif etti.

Trump, Truth Social hesabından Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, Bakan Bessent'e atıfta bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadelerini kullandı. İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.


ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng​​​​​​​ temsil edecek.

Görüşmelerde karşılıklı uygulanan tarifeler ve ticaret ilişkilerinin yeniden dengelenmesi ele alınacak.



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#İsviçre
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