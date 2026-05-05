Trump Fed Başkanı Powell'ı çöpe attı: 'Faiz oranları çok yüksek'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini bu kez dikkat çeken bir paylaşımla sürdürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir görsel paylaşarak Powell’ı “çöpe attığı” bir sahneye yer verdi.

Paylaşımında Powell için “çok geç” diyen Trump, yüksek faiz politikalarını sert sözlerle hedef alarak “Amerika için bir felaket” ve “faiz oranları çok yüksek” dedi.





Trump-Powell gerilimi tırmanıyor

Trump ile Powell arasındaki gerilim uzun süredir devam ederken, ABD Başkanı’nın özellikle faiz indirimi konusundaki baskısını artırdığı biliniyor. Powell ise siyasi baskılara rağmen para politikasında bağımsız hareket edilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.



