Trump: Petrol fiyatları kısa süre içinde düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah edinmemesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ile yürütülen müzakerelere doğrudan katılım sağladığını belirtti. Açıklamasında ayrıca, anlaşmanın etkisiyle petrol fiyatlarında kısa süre içinde düşüş beklediklerini ifade etti.
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki nükleer krizde sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllardır süregelen gerilimde yeni bir sayfa açıldığının sinyalini veren Trump, İran'ın nükleer silah üretmekten vazgeçtiğini bildirdi.
Hamaney müzakere masasında
Diplomatik kulislerde geniş yankı uyandıran bu gelişmeyi duyuran ABD Başkanı, sürecin en kritik aktörlerinden birinin de devrede olduğunu vurguladı. Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin en üst düzeyde ilerlediğine dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:
Trump: Hamaney ile doğrudan görüşebilirim
"Petrol fiyatları düşecek"
Trump açıklamalarının devamında petrol fiyatlarının kısa sürece düşeceğini de ekledi.