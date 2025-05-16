Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump'ın bölge ziyareti boyunca İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 237 kişi hayatını kaybetti

Trump'ın bölge ziyareti boyunca İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 237 kişi hayatını kaybetti

08:0816/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.
Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde (15 Mayıs) 119 kişi hayatını kaybetti.

Böylece, Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

18 yıldır Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in saldırıları sonucu, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kaldı. Tel Aviv yönetiminin yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşanıyor.

#Gazze
#İsrail
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi