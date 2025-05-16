Trump'ın bölge ziyareti boyunca İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 237 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde (15 Mayıs) 119 kişi hayatını kaybetti.

Böylece, Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.