Trump'tan Gazze açıklaması: 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde konuşan Trump, "Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze ile ilgili son durum hakkındaki soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." yanıtını verdi.
"İsrail savaşı sona erdirmek istemiyor"
Gazze'de ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir kaynak, masada ateşkes konusunda yeni bir önerinin olmadığını belirterek, "Arabulucuların yoğun çabaları var ve temaslar hiç kesilmedi, ancak henüz somut bir öneri yok. Hamas hala savaşın sona ermesi karşılığında tam ateşkes konusunda ısrar ediyor, İsrail ise savaşı sona erdirmek istemiyor" dedi.