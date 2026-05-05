Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tüm uçuşlar durdu: BAE, hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı

Tüm uçuşlar durdu: BAE, hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı

09:365/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Eğitim 3 gün süreyle uzaktan yapılacak
Eğitim 3 gün süreyle uzaktan yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri, ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını duyurdu. BAE basını ise ülke genelinde tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemleri kapsamında ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını bildirdi.

BAE havacılık makamları tarafından yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) kararında konuya ilişkin bilgi verildi. Emirates Hava Yolları’na ait FIR hattının (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) 4-11 Mayıs tarihleri arasında kısmen kapatıldığı kaydedildi.

Karar kapsamında, ticari uçuşların yalnızca belirlenen özel geçiş noktaları üzerinden ve dar koridorlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine izin verileceği belirtildi.

BAE basını ise ülke genelinde tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılacağını duyurdu.

Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin, ‘5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak uzaktan eğitim şeklinde’ yapılacağı ifade edildi.


#Birleşik Arap Emirlikleri
#BAE
#hava sahası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları Mayıs kampanyası: Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?