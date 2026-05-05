Tüm uçuşlar durdu: BAE, hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemleri kapsamında ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını bildirdi.

BAE basını ise ülke genelinde tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılacağını duyurdu.

Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin, ‘5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak uzaktan eğitim şeklinde’ yapılacağı ifade edildi.