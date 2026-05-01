Turizm cennetinde orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

İtalya’da orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi
İtalya’nın Toskana bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
İtalya’nın Toskana bölgesinde Lucca ve Pisa illerini kapsayan Faeta Dağı’nda yangın çıktı.
Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 800 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Söndürme çalışmaları, onlarca itfaiye ekibi, 4 uçak ve helikopterlerle devam ediyor.
