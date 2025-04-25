UCM'den İsrail kararı: Yargı yetkisine itiraz kabul edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi, İsrail’in yargı yetkisine yönelik itirazını reddeden önceki kararı bozarak, dosyanın yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin askıya alınması talebi geri çevrildi.
İsrail'in itirazı esastan incelenecek
Temyiz Dairesi, ülkelerden ve kurumlardan yeniden beyan alınmasına gerek olmaksızın İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine yönelik itirazının esastan incelenmesi için dosyayı Ön Yargılama Dairesine geri gönderdi.
Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri askıya alınmadı
Temyiz Dairesi ayrıca, İsrail'in "Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin Ön Yargılama Dairesinin nihai kararı gelene kadar askıya alınması" talebini reddetti.
Öte yandan Temyiz Dairesi çoğunluk kararıyla, İsrail'in soruşturma sürecine ilişkin yeni bir bildirim yapılması talebinin reddine karşı yaptığı itirazı da kabul edilemez buldu.
UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024 tarihli kararında, UCM'nin, Filistin olayında ve İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunduğunu belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.