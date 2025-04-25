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UCM'den İsrail kararı: Yargı yetkisine itiraz kabul edildi

UCM'den İsrail kararı: Yargı yetkisine itiraz kabul edildi

00:0825/04/2025, Cuma
AA
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UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti.
UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi, İsrail’in yargı yetkisine yönelik itirazını reddeden önceki kararı bozarak, dosyanın yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin askıya alınması talebi geri çevrildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine ilişkin itirazını reddeden
Ön Yargılama Dairesi
nin kararını esastan bozarak, söz konusu itirazın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.
UCM'den yapılan açıklamaya göre,
Temyiz Dairesi
aldığı kararla, İsrail'in, Mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunmadığı yönündeki itirazını reddeden
Ön Yargılama Dairesi
nin kararını hatalı buldu.

İsrail'in itirazı esastan incelenecek

Temyiz Dairesi, İsrail'in
Roma Statüsü
'nün 19(2)(c) maddesi kapsamında UCM'nin yargı yetkisine itiraz etme hakkının Ön Yargılama Dairesi tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirledi.

Temyiz Dairesi, ülkelerden ve kurumlardan yeniden beyan alınmasına gerek olmaksızın İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine yönelik itirazının esastan incelenmesi için dosyayı Ön Yargılama Dairesine geri gönderdi.

Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri askıya alınmadı

Temyiz Dairesi ayrıca, İsrail'in "Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin Ön Yargılama Dairesinin nihai kararı gelene kadar askıya alınması" talebini reddetti.

Öte yandan Temyiz Dairesi çoğunluk kararıyla, İsrail'in soruşturma sürecine ilişkin yeni bir bildirim yapılması talebinin reddine karşı yaptığı itirazı da kabul edilemez buldu.

UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024 tarihli kararında, UCM'nin, Filistin olayında ve İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunduğunu belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



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