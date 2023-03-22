Uganda'da LGBT yayını yapmak suç kapsamına giriyor: Hapis öngören yasa tasarısı meclisten geçti

Halihazırda 30'u aşkın Afrika ülkesinde eşcinsel ilişki yasa dışı. Uganda da bu ülkeler arasında.





Parlamentoda alkışlar eşliğinde kabul edilen yeni tasarıysa, yasağı bir adım ileri taşıyarak, kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan ediyor ve uzun hapis cezaları, hatta ölüm cezası öngörüyor.





Tasarı ile LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak; LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak suç kapsamına alınıyor.





Ayrıca eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da kolluk kuvvetlerine ihbar etme sorumluluğu veriyor.



