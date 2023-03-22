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Dünya

Uganda'da LGBT yayını yapmak suç kapsamına giriyor: Hapis öngören yasa tasarısı meclisten geçti

Afrika ülkesi Uganda'da parlamento, eşcinsellik karşıtı tasarıyı onayladı. Cumhurbaşkanı Museveni de imzalayıp yasalaştırırsa ülkede eşcinsellik suç kapsamına alınacak.

15:00 . 22/03/2023 Çarşamba
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Museveni onaylarsa, tasarı yasalaşacak.

Museveni onaylarsa, tasarı yasalaşacak.

Halihazırda 30'u aşkın Afrika ülkesinde eşcinsel ilişki yasa dışı. Uganda da bu ülkeler arasında.


Parlamentoda alkışlar eşliğinde kabul edilen yeni tasarıysa, yasağı bir adım ileri taşıyarak, kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan ediyor ve uzun hapis cezaları, hatta ölüm cezası öngörüyor.


Tasarı ile LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak; LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak suç kapsamına alınıyor.


Ayrıca eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da kolluk kuvvetlerine ihbar etme sorumluluğu veriyor.


Tasarı, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye imzasına sunuldu. Museveni onaylarsa, tasarı yasalaşacak.

#Uganda
#LGBT
#Afrika
43 dakika önce
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