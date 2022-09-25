Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı ve 56 bin 700 askerini kaybetti

İvankova, 9 Mart’ta panikle evlerini terk etmek zorunda kalarak köylerinden ayrıldıklarını belirterek, \"Yanımıza bir şey almadan, sadece üzerimizdeki elbiselerle buradan gittik. Hiçbir şeyimiz yoktu, yedek iç çamaşırı dahi alamadık. Hiçbir şey almadan çıktık gittik. Gittiğimiz yerde insanlar bize ne veriyorsa onu giyiyorduk.\" dedi.