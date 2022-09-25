Ruslara esir düşen Ukraynalı askerin değişimi: Ne ailesi tanıyabildi ne de arkadaşları

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’nin girişimleri sonucunda geçen hafta başında savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana en geniş kapsamlı esir değişimi yaşandı. Bu çerçevede Rusya aralarında yabancı savaşçıların da olduğu 215 kişiyi, Ukrayna ise 55 Rus savaş esirini serbest bıraktı.

Esir takası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasının savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Esir takası hakkında görüş bildiren Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise 205'i Ukraynalı, 10'u yabancı savaşçı 215 kişinin, 55'i asker 56 kişi karşılığında takas edildiğini söyledi ve "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye’de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya’ya 55 Rus askeri verdik. Onun dışında Ukrayna için savaşan 10 yabancı uyruklu asker, Suudi Arabistan üzerinden takas edildi" dedi.

Esir değişiminin ardından evlerine dönen Ukraynalı askerlerin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Mayıs ayında Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarının kuşatması sırasında esir düşen Azov taburunda görev alan Ukraynalı asker Mykhailo Dianov’un son hali, savaşın korkunç atmosferini gözler önüne serdi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI TANIYAMADI

Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yaşanan çatışmalar geçtiğimiz aylarda tüm dünya kamuoyunun gündemine gelmişti. Uzun ve kanlı geçen çarpışmalar sonucunda Rus kuvvetleri şehirde kontrolü ele geçirmiş ve Azovstal çelik fabrikasında konuşlanan 2 binden fazla Ukraynalı askeri ve gönüllü savaşçıyı esir almıştı.

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Mykhailo Dianov, Azovstal çelik fabrikasında esir düşen binlerce Ukraynalıdan sadece birisi. Dianov, geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasında serbest bırakıldı. Yaklaşık 4 ay süren esaretin ardından ailesi ve sevdiklerinin yanına dönen Dianov’un son hali ise görenleri dehşete düşürdü. Esir tutulduğu süre zarfında ciddi kilo kaybeden ve kötü koşullar sebebiyle birçok sağlık sorunu yaşayan Dianov’u ailesi ve arkadaşları bile tanıyamadı.





CİDDİ KİLO KAYBETTİ

Serbest bırakıldıktan sonra sağlık kontrolü için Ukrayna’nın Çernihiv şehrinde bir hastaneye götürülen Dianov’un,esir kaldığı süre boyunca kötü koşullar sebebiyle kolundaki yaranın daha kötüye gittiği ve ciddi kilo kaybı yaşadığı belirtildi.

Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın haberine göre Dianov’un kız kardeşi Aliona ise kardeşini ilk gördüklerinde tanıyamadığını söyledi. Kardeşinin durumunun her geçen gün daha da iyiye gideceğinden umutlu olduğunu ifade eden Aliona, “Fiziki olarak çok kötü şartlara maruz kalmış ve toparlanması uzun bir zaman alacak. Ancak manevi anlamda hâlâ çok güçlü, geri döndüğü için çok mutlu. Serbestçe dolaşmayı, temiz hava solumayı özlediğini söyledi” diye konuştu.

Doktorlar, Dianov’un kolundaki yara sebebiyle birden fazla ameliyat geçirmesi gerektiğini fakat ameliyatların sağlıklı yapılması ve risk oluşturmaması için kilo almasının beklendiğini söyledi.

‘ŞİMDİ ONLARA YARDIM ETME ZAMANI’

Dianov’un diğer aile üyeleri de esir takasının kendileri için bir sürpriz olduğunu belirtip takastan önce onu bir daha asla göremeyeceklerini düşündüklerini paylaştı.

Dianov başına gelenler yüzünden önce Ukrayna sonra da tüm dünya basınında gündem oldu. Ukrayna basını, Dianov’un görüntülerini, “Bir müzisyen ve bir Ukrayna askeri olan Mykhailo Dianov, esir değişimi anlaşması kapsamında kısa süre önce serbest bırakıldı. Esir alınmadan önceki ve sonraki fotoğrafları üzerine yorum yapmaya gerek yok” ifadeleriyle duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın girişimleri sonucunda serbest bırakılan 5'i İngiliz toplam 10 yabancı da Riyad’a gönderildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen yabancı savaşçılar ise ülkelerine dönmeye başladı.

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Serbest kalmalarının ardından İngiltere’ye dönen Aiden Aslin ve Shaun Pinner, aileleriyle bir araya geldi. Pinner'ın kız kardeşi Cassandra, kardeşi eve döndüğü için herkesin çok mutlu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Sağ salim eve döndüğü için rahatladık, ne kadar mutlu olduğumuzu hiçbir kelime anlatamaz. Pinner’in morali çok iyi. Yaşadığı onca şeye rağmen bizi güldürmeyi başarıyor. Yapılan sağlık kontrollerine göre de şaşırtıcı derecede sağlıklı."

Aiden Aslin ise yaşadıklarını henüz tam olarak atlatamadığını belirterek, “Ben ve ailem tüm bu yaşananların ardından biraz mahremiyet istiyoruz. Lütfen bu konuda bize saygı gösterin. Medyaya konuşmaya hazır olduğumda bunu muhakkak yapacağım” şeklinde konuştu.