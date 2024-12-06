Ünlü dizi Loki'nin yıldızı henüz 17 yaşında evsiz kaldı: Camları kırık bir karavanda yaşıyor

Jack Veal, daha önce TikTok'ta evsiz olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Fakat sonrasında sosyal hizmetlerin koruyucu bakım ve konaklama gibi destekler sunmak için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.





Veal yayınladığı ilk gönderisinde, "Ben ünlü bir aktörüm, 17 yaşındayım ve evsizim" ifadelerini kullandı. "Daha önce hayatımda olan bitenlerle ilgili çok fazla konuşmamıştım, ama sanırım artık gerçeği açıklamanın vakti geldi. Çok fazla detaya girmeden söylemek gerekirse, evde tacize uğradım. Bu bazen fiziksel şiddet, bazen duygusal taciz yoluyla oldu."





Jack Veal, Loki'nin ilk sezonunda.





Veal "çok iyi yetiştirilmediğini" ve zihinsel sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını belirterek, "Otizmim var, DEHB tanısı kondu ve şu anda bipolar ile psikoz taramasından geçiyorum. Şu an da camları kırık bir karavanda yaşıyorum" dedi.









"Gidecek hiçbir yerim yok ve yardıma ihtiyacım var"

Takipçilerinden bu durumu yaymalarını isteyen ve sosyal hizmetlerin yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Veal, ilerleyen süreçte kendisiyle iletişime geçtiklerini açıklamak için tekrar paylaşımda bulundu:

"Az önce sosyal hizmetlerden bir telefon aldım ve yarın benimle bir toplantı yapmak istediklerini söylediler, esasen beni koruyucu bakıma almak ve konaklama yerlerini desteklemek içinmiş. Sizler ne yaptınız bilmiyorum ama bu haber bir şekilde yayıldı ve bu bana gerçekten çok yardımcı oldu. Sonunda harekete geçiyorlar. Gerçekten bir şeyler yapıyorlar. Tanrı hepinizi korusun. Çok teşekkür ederim. İlk defa kalacak yer sağlamak için aradılar."









Yayınladığı son videoda epey duygusal olduğu görülen Veal, artık evsiz olmadığını açıkladı. Veal, “Siz olmasaydınız hiçbir şey elde edemezdim,” diyen aktör; “Sonunda bir gazeteciyle yaptığım röportajdan sonra beni aradılar ve fikirlerini değiştirdiklerini, beni acilen bir yere yerleştireceklerini söylediler. Hepsi sizin sayenizde oldu" ifadelerini kullandı.



