UNRWA: Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı

UNRWA'dan 2 Mart'tan bu yana İsrail'in insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde çocuklar oyuncaklarını veya kalemlerini değil su arıyorlar. Okula gitmiyorlar ancak susuzluklarını giderecek bir şeyler almak için arabaları itiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada, "İsrail'in uyguladığı ablukanın Gazze'ye yardım ve ticari malzeme girişini askıya almasının üzerinden 5 haftadan fazla zaman geçti. Temiz su, yiyecek, barınak ve tıbbi bakım gittikçe daha az bulunur hale geldi" ifadelerine yer verildi.

Ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olduğu vurgulandı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Gazzeli çocukların temiz su alabilmek için üzerinde boş kapların olduğu at arabasını itmeye çalıştığı görüldü.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.







