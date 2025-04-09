Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
UNRWA: Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı

UNRWA: Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı

10:209/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin 810 Filistinli katledildi.
7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin 810 Filistinli katledildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze'ye 5 haftadır insani yardımın ulaştırılamamasının çocuklar üzerindeki etkisinin yıkıcı olduğunu açıkladı.

UNRWA'dan 2 Mart'tan bu yana İsrail'in insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde çocuklar oyuncaklarını veya kalemlerini değil su arıyorlar. Okula gitmiyorlar ancak susuzluklarını giderecek bir şeyler almak için arabaları itiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada,
"İsrail'in uyguladığı ablukanın Gazze'ye yardım ve ticari malzeme girişini askıya almasının üzerinden 5 haftadan fazla zaman geçti. Temiz su, yiyecek, barınak ve tıbbi bakım gittikçe daha az bulunur hale geldi"
ifadelerine yer verildi.

Ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, Gazze'deki durumun çocuklar üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olduğu vurgulandı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Gazzeli çocukların temiz su alabilmek için üzerinde boş kapların olduğu at arabasını itmeye çalıştığı görüldü.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.



#Gazze
#İsrail
#Birleşmiş Milletler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erken emeklilik yaş, gün, prim tablosu yenilendi: SGK girişi olanlar için tablo sil baştan...