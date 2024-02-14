Dünyada her yıl 19 milyondan fazla kişi kansere yakalanıyor. Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserle ilgili farkındalığı artırmak için 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Medicana Sağlık Grubu Medikal Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Lütfiye Demir, son yıllarda kanser tedavisinde özellikle akıllı ilaç ve immünoterapi gibi gelişmelerin tedavide yüz güldürücü sonuçlar sağladığını söyledi: “Tıptaki gelişmeler sayesinde, kanser tanısı alanlar artık çaresiz değil. Asıl önemli olan; yaşam tarzımıza dikkat ederek kansere yakalanma riskini azaltmak ve tarama yöntemleri ile erken teşhis ederek tedavi şansını artırmak.”