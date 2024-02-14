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Dünya

Putin'den amansız hastalıkla mücadele edenlere umut olacak açıklama: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya'da kanser tedavisine yönelik yürütülen araştırmalarda hastalara umut olacak gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki araştırmaların sürdüğünü belirterek, "Kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık." dedi. Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına vurgulayan Putin, bunun sonucunda onkoloji vakalarının yarısından fazlasının artık ilk aşamada tespit edildiğini söyledi.

22:25 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:37 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Putin, kanser aşısı üretmeye yaklaştıklarını açıkladı.
Putin, kanser aşısı üretmeye yaklaştıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.

"Onkoloji vakalarının yarısından fazlası ilk aşamada tespit ediliyor"

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.

"Kanser aşısı üretmeye yaklaştık"

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.

Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.


Kişiye özel kanser tedavisi kanser tedavisinde yüz güldürüyor
Kişiye özel kanser tedavisi kanser tedavisinde yüz güldürüyor

Dünyada her yıl 19 milyondan fazla kişi kansere yakalanıyor. Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserle ilgili farkındalığı artırmak için 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Medicana Sağlık Grubu Medikal Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Lütfiye Demir, son yıllarda kanser tedavisinde özellikle akıllı ilaç ve immünoterapi gibi gelişmelerin tedavide yüz güldürücü sonuçlar sağladığını söyledi: “Tıptaki gelişmeler sayesinde, kanser tanısı alanlar artık çaresiz değil. Asıl önemli olan; yaşam tarzımıza dikkat ederek kansere yakalanma riskini azaltmak ve tarama yöntemleri ile erken teşhis ederek tedavi şansını artırmak.”


#Kanser Aşısı
#Vladimir Putin
#Rusya
#Sputnik V
#Sputnik Light
#Aşı
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