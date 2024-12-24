Yeni hükümetten Hristiyan azınlığı sevindiren haber: Suriye'de 25-26 Aralık günleri resmi tatil oldu

Suriye'de Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günleri resmi tatil ilan edildi. Ülkedeki Hristiyan azınlığa yönelik alınan kararla, bu tarihlerde devlet kurumları kapalı olacak.
Yeni Suriye yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerini resmi tatil ilan etti. Hükümet, devlet kurumlarının 25-26 Aralık tarihlerinde kapalı olacağını bildirdi.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle 25-26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını açıkladı. Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği belirtildi.