Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yeni hükümetten Hristiyan azınlığı sevindiren haber: Suriye'de 25-26 Aralık günleri resmi tatil oldu

Yeni hükümetten Hristiyan azınlığı sevindiren haber: Suriye'de 25-26 Aralık günleri resmi tatil oldu

17:2024/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
25-26 Aralık günleri, Suriye'deki Hristiyan azınlık için Noel Bayramı tatili ilan edildi.
25-26 Aralık günleri, Suriye'deki Hristiyan azınlık için Noel Bayramı tatili ilan edildi.

Suriye'de Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günleri resmi tatil ilan edildi. Ülkedeki Hristiyan azınlığa yönelik alınan kararla, bu tarihlerde devlet kurumları kapalı olacak.

Yeni Suriye yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerini resmi tatil ilan etti. Hükümet, devlet kurumlarının 25-26 Aralık tarihlerinde kapalı olacağını bildirdi.


Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle 25-26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını açıkladı. Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği belirtildi.




#geçici hükümet
#suriye
#Hristiyanlık
#Noel Bayramı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrette brüt ve net rakam ortaya çıkıyor: Gözler 4. toplantı sonrası yapılacak açıklamada!