Azınlıklar yeni yönetimden umutlu

Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’deki azınlıkların durumunun ne olacağı tartışmaları sürüyor. Şam’ı ele geçirerek rejimi yıkan ve Suriye’de yeni bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahriru’ş Şam (HTŞ) önderliğindeki askeri gruplar, kentteki azınlıklarla yakından ilgileniyor. Şam’daki Katolik Ermeni Cemati’nin lideri Matran George Assadourian, Şam’ın kadim semti Bab Touma’daki Ermeni Matranlığı’nda Ermeni cemaatinin yeni hükümetten beklentilerini, Hristiyan topluluklarla ilgili yaşanan gelişmeleri ve yeni yönetimin kendilerine yönelik yaklaşımlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi.





BEKLE VE GÖR POLİTİKASI İZLİYORUZ

Suriye’de Katolik ve Ortodoks 70’ten fazla Hristiyan grubun yaşadığını ve Hristiyan grupların daha önce hiçbir şekilde siyasete dahil olmadığını, buna karşı Esed rejiminin kendilerine yönelik büyük müdahalelerde bulunmadığını anlatan Assadourian, “Bizim burada kendimize ait kiliselerimiz ve okullarımız var. Bunlar uluslararası düzeyde tanınmaktadır. İki hafta önce burada rejim değişti. Şimdi neler olacağını bilmiyoruz. Şu ana kadar büyük bir sorun yaşamadık ve yaşamayacağımızı umuyoruz. Hristiyan cemaatler durumlarının olduğu gibi devam etmesini umuyor. Bu yüzden bekle ve gör politikası uyguluyoruz” dedi.





YENİ YÖNETİM 2 KEZ HEYET GÖNDERDİ

Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de yönetime gelen tarafların Şam’ın ele geçirilmesinin ertesi gününde Hristiyan cemaatlerin liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Assadourian, “Ben ilk gün HTŞ lideri Ahmed eş-Şera (Muhammed Colani) ile görüşme yapmak istedim. Bana yetkililerin ziyaret edeceğini söylediler. Yeni yönetim, Matranlığımıza iki kez heyet göndererek tüm Hristiyan grupların liderleriyle toplantılar gerçekleştirdi” diye konuştu. Assadourian, “Bu toplantılarda ben de yer aldım ve bize durumun olduğu gibi devam edeceği, güven altında olacağımıza dair teminatlar verdiler. Daha sonra yeni yönetimden yetkililer bize gelerek ihtiyaçlarımızı sordu ve bu ihtiyaçlarımızı giderdi. Önümüzdeki dönemde temaslarımız sürecek. Bizler, siyasete dahil olmak ya da taraf tutmak istemiyoruz. Durumumuzun eskiden olduğu gibi sürmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.





HAMA’DAKİ OLAY MÜNFERİTTİ

Suriye’nin orta kesimindeki Hama’da bazı grupların Hristiyan mezarlığına saldırarak Hz. Meryem heykelini ve bazı levhaları kırmasını da değerlendiren Assadourian, “Bu tür olaylar münferid olaylardır. Devrimciler, ilk günden Hristiyan liderleri toplayarak bir toplantı gerçekleştirdi ve bize güvenliğimizi sağlayacaklarını söylediler. Bizler, geriye bakmak istemiyoruz değişen durumdan endişeliyiz ama bize olan muamele nedeniyle aynı zamanda umutluyuz. Yeni yönetimin Türkiye’deki gibi farklı inançlara müdahale etmeden herkesin eşit bir şekilde yaşadığı bir Suriye’yi inşa etmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.



