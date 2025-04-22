Yolsuzluktan suçlu bulunan Cumhurbaşkanı adayından 3,5 milyon avro tazminat istendi

Fransa'da, Avrupa Parlamentosunun fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan '2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adayı' siyasetçi Marine Le Pen'in il meclis üyeliğinden men edilmesinin ardından, partisi Ulusal Birlikten 3,5 milyon avro tazminat talep edildi.
Fransa'da, Avrupa Parlamentosunun (AP) fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlikten, 3,5 milyon avro tazminat talep edildi.
BFMTV'nin haberine göre, AP, yolsuzluktan suçlu bulunan, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adaylarından Le Pen'in partisinden tazminat talebinde bulundu.
Haberde, AP'nin talep ettiği 3,5 milyon avroluk tazminatın, Ulusal Birlik mensubu AP milletvekillerinin danışmanlarına bugüne kadar ödenen para miktarına eş değer olduğu belirtildi.
Le Pen'den, il meclisi üyeliğinden men edilmesine itiraz
Öte yandan, 31 Mart'ta yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilen aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, bugün Lille İdari Mahkemesine yaptığı başvuruyla meclis üyeliğinden men edilmesi kararına itirazda bulundu.
Le Pen, 2021'de Pas-de-Calais il meclis üyesi seçilmişti.
Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmuştu
Le Pen'in, Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.
Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.
Olay
Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.
Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.
2018'de adı Ulusal Birlik olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.