Yolsuzluktan suçlu bulunan Cumhurbaşkanı adayından 3,5 milyon avro tazminat istendi

Fransa'da, Avrupa Parlamentosunun (AP) fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlikten, 3,5 milyon avro tazminat talep edildi.

BFMTV'nin haberine göre, AP, yolsuzluktan suçlu bulunan, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adaylarından Le Pen'in partisinden tazminat talebinde bulundu.

Haberde, AP'nin talep ettiği 3,5 milyon avroluk tazminatın, Ulusal Birlik mensubu AP milletvekillerinin danışmanlarına bugüne kadar ödenen para miktarına eş değer olduğu belirtildi.

Fransız siyasetçi Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde en büyük rakibi olmuştu.

Le Pen'den, il meclisi üyeliğinden men edilmesine itiraz

Öte yandan, 31 Mart'ta yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilen aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, bugün Lille İdari Mahkemesine yaptığı başvuruyla meclis üyeliğinden men edilmesi kararına itirazda bulundu.

Le Pen, 2021'de Pas-de-Calais il meclis üyesi seçilmişti.

Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmuştu

Le Pen'in, Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Fransız siyasetçi Marine Le Pen

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.



