Yunan başkandan küstah sözler: Türkleri balıklara yem yapacağız
Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, sosyal medyadan yaptığı küstah açıklamada "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ankara ile Atina arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken, Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis sosyal medya hesabından küstah açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haddini aşan Failos Kranidiotis şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız."
Μην έχετε αμφιβολίες. Εαν έρθουν οι Τούρκοι, η αριστερή καμαρίλα απλά θα κάνει μπιντέ. Άλλοι θα τους ταΐσουμε στα ψάρια.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor" dediği Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıktı. ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.
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ABD ve AB'den güç alan Yunanistan son olarak Ege Denizi'ndeki adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başladı.
Yunanistan 15 Mayıs 1919'da Batı Anadolu'yu işgal etmek üzere İngiltere ve ABD'nin desteğiyle İzmir'e çıkmış, 9 Eylül 1922'de bu girişimleri hüsranla sonuçlanmıştı.
Oda TV'nin haberine göre; tüm bu hüsranla sonuçlanan girişimlerini unutan Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, sosyal medyadan yaptığı küstah açıklamada "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız" ifadelerini kullandı