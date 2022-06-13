Yunan başkandan küstah sözler: Türkleri balıklara yem yapacağız

Ankara ile Atina arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken, Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis sosyal medya hesabından küstah açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haddini aşan Failos Kranidiotis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız."

Μην έχετε αμφιβολίες. Εαν έρθουν οι Τούρκοι, η αριστερή καμαρίλα απλά θα κάνει μπιντέ. Άλλοι θα τους ταΐσουμε στα ψάρια. — Φαήλος Κρανιδιώτης (@failosK) June 11, 2022

100 YIL ÖNCE DENİZE DÖKÜLMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor" dediği Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıktı. ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.

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ABD ve AB'den güç alan Yunanistan son olarak Ege Denizi'ndeki adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başladı.

Yunanistan 15 Mayıs 1919'da Batı Anadolu'yu işgal etmek üzere İngiltere ve ABD'nin desteğiyle İzmir'e çıkmış, 9 Eylül 1922'de bu girişimleri hüsranla sonuçlanmıştı.

Oda TV'nin haberine göre; tüm bu hüsranla sonuçlanan girişimlerini unutan Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, sosyal medyadan yaptığı küstah açıklamada "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız" ifadelerini kullandı

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FOTOĞRAF 10 Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi. Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.<br><br>Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.<br><br> Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten dikkat çeken uyarılar geldi. Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: 'TARİHTEN DERS ALMALIYIZ'<br>\"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.<br> 'OSMANLI'NIN TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN...'<br>\"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. <br> 'YUNANİSTAN BÜYÜK BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'<br>Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. <br> Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar. 'ABD'NİN PİYONU OLDUK'<br>Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?\"<br> Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda tarihi bir uyarıda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan büyük bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." sözlerine yer verdi. Yunan vekilin açıklamalarındaki Osmanlı vurgusu da dikkat çekti.

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