Kiryakos Miçotakis Kimdir? Kiryakos Miçotakis Türkiye ile ilgili ne söyledi? Cumhurbaşkanı'ndan Miçotakis çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ' Benim için artık Miçotakis diye biri yok!' sözlerinin üzerine Yunanistan tarafından yanıt geldi. 'Tartışmaya girmeyeceğiz,' şeklinde açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü, Miçotakis'in ülkesinin haklarını savunduğunu da belirtti. Politikalarının ilkeler politikası olduğunu da açıklayan Yunanistan tarafı ile Türkiye arasında gerginlik sürüyor.

KİRYAKOS MİÇOTAKİS NE DEDİ?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. ABD’ye bu hafta yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre’de yaptığı görüşmelerde Washington’un Atina’ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara’nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEPKİ!

"Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunban bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir.

REKLAM

KİRYOKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Kiryakos Miçotakis; Yunan siyasetçi. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. 2004'ten beri milletvekili olan Miçotakis, 2013-2015 arasında idari reform bakanı olarak görev aldı. 2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi ve ana muhalefet partisi lideri konumuna geldi. 2019 Yunanistan genel seçimlerinde partisi birinci sırada yer alarak Yunanistan başbakanı oldu.

Kiryakos Miçotakis, 2004 yılından beri milletvekilliği yapmaktadır.

2013-2015 arasında ise İdari Reform Bakanı olarak görev almıştır.

2016 yılında Yeni Demokrasi'nin genel başkanı olmuştur ve ana muhalefet partisinin lideri konumuna gelmiştir.

Kiryakos Miçotakis, 2019'da yapılan seçimlerde partisinin birinci sırada yer alması ile Yunanistan Başbakanı seçilmiştir.

REKLAM