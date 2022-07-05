Yunanistan 6 ayda 8 bin göçmeni ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yıl başından bu yana Yunanistan tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 8 bin göçmeni kurtardı. Göçmenlerin botlarını delen, motorlarını alan Yunan askerleri, umut yolculuğuna çıkan masumları soyup eşyalarına el koyarak denize bırakmaya devam ediyor.

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