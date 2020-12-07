Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi 07 Aralık 2020, 12:46 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 13:03 DHA