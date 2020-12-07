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Dünya Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti
AVRUPA

Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.
Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.

Haziran ayında bir Yunan sahil güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.

DHA
  • Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı. Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

DHA

Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

Yunanistan, göçmenleri önce açık denize getirdi sonra lastik bota bindirip ölüme terk etti: O anlar saniye saniye kamerada
OYNAT 00:59
Yunanistan, göçmenleri önce açık denize getirdi sonra lastik bota bindirip ölüme terk etti: O anlar saniye saniye kamerada
Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenlerin ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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