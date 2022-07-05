Dünya Yunanistan 6 ayda 8 bin göçmeni ölüme terk etti
AVRUPA

Yunanistan 6 ayda 8 bin göçmeni ölüme terk etti

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yıl başından bu yana Yunanistan tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 8 bin göçmeni kurtardı. Göçmenlerin botlarını delen, motorlarını alan Yunan askerleri, umut yolculuğuna çıkan masumları soyup eşyalarına el koyarak denize bırakmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan 6 ayda 8 bin göçmeni ölüme terk etti! Yunanistanın ölüme terk ettiği göçmen sayısı
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Yunanların Ege Denizi’nde ölüme ittiği göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti. Çeşitli nedenlerle ülkelerini terk edip Avrupa hayaliyle Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunan Adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Yunanların gayri insani tavrıyla karşı karşıya kalıyor. Göçmenlerin botlarını delen, motorlarını alıp açık denizde bırakan Yunanlar, umut yolculuğuna çıkan masumları soyup dövdükten sonra Türk karasularına itiyor.

AÇIK DENİZDE BIRAKTILAR

Açık denizde kaderine terk edilen göçmenlere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri el uzatıyor. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yılbaşından bu yana Türk karasularına geri ittiği 7 bin 967 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik kurtardı. Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’de yaşanan yüzlerce olayda yardım eli uzatılan 8 bine yakın göçmene, en yakın limana götürülerek insani yardımda bulunuldu.

Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti
DÜNYA
Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti

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