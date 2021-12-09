Ege'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler AİHM’den adalet bekliyor

Avrupa Birliği’nden aldığı cesaretle insan haklarını hiçe sayarak mültecilere işkence eden, Ege’de botlarını batırıp boğmaya çalışan Yunanistan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açılan dava sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan göçmenler, AİHM’in yolunu tutuyor.

123 BAŞVURUDAN 38’İ İŞLEMDE

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na verdiği bilgilere göre, Ege Denizi’ndeki ihlallerle ilgili 2020’de 61, 2021’de 21 olmak üzere 82 dilekçe verildi. Kara sınırı ihlalleriyle ilgili ise 2 yılda 41 dilekçe verildi. Toplam 123 başvuru yapılırken, bunlardan 38’i AİHM’de numara alıp işlem görmeye başladı.

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BAROLAR DESTEK VERİYOR

Atina’ya, “göçmenlerin ülkeye erişmesini önlemek için şiddet uygulama” ve “göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’ye doğru geri itilmesi için yasa dışı yöntemler kullanma” suçlaması yöneltiliyor.

Tüketilecek bir iç hukuk merci olmadığı için göçmenler, direkt AİHM’e hak ihlali başvurusu yapıyor. Yaşadığı hak ihlallerinin tespiti ve manevi zararının tazmini için AİHM’e başvurmak isteyen göçmenlere bazı barolar da hukuki destek sağlıyor. Bu kapsamda baroların avukat görevlendirdiği belirtildi.

YUNANİSTAN’DA DAVA AÇILACAK

Yunanistan’daki bazı avukatların da ülkenin “geri itme” uygulamalarıyla ilgili harekete geçtiği öğrenildi. Bu şekilde ölüme terk edilen mültecilerle ilgili dosyalar hazırlandığı ve öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmesi için Yunanistan mahkemelerine davalar açılmaya çalışıldığı belirtildi. Bundan dolayı da söz konusu avukatların baskı altında olduğu ifade ediliyor.

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İbrahim Obbo

Denize attılar arkadaşları öldü

En son Kamerun doğumlu 18 yaşındaki İbrahim Obbo, 100 bin Euro tazminat talebiyle AİHM’e başvurdu. Yunanistan’ın insanlık dışı yöntemlerine maruz kalan Obbo ve 2 arkadaşı, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilip can yeleği bile verilmeden denize atıldı. Obbo kurtulmayı başarırken, arkadaşları ise hayatını kaybetti.

GÜNDEM Kamerunlu göçmenden ölüme terk eden Yunanistan'a 100 bin avro'luk dava