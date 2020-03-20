Dünya Yunanistanda koronavirüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu
AVRUPA

Yunanistan’da koronavirüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu

Yunanistan'da koronavirüs taşıyıcısı bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise doğumdan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV.
ARŞİV.

Dünyada yayılmaya devame den koronavirüsü salgınında bilanço artarken, Yunanistan’da şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

Koronavirüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğu tespit edilen bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı.

Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumdan sonra yapılan koronavirüs testinde, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı.

"ASTRONOT GİBİYDİK"

Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise doğumdan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı.

"ZORLUKLARIN ARASINDA UMUT OLDU"

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğumda görevli sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak,"Zorlukların ortasında umut doğdu. Ülkemizde koronavirüslü bir anneden sağlıklı bir bebeğin doğumundan sonra Attika Hastanesi’ndeki doktorlar ve hemşireler” ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan doktorlar, bebeğin vücudundaki koronavirüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı.
18.00den sonra hesapta olacak

18.00'den sonra hesapta olacak

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
İhtiyaç sahiplerine2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Ücretsiz kolonya<br>için devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

İstanbullu<br>çağrıya uydu

İstanbullu
çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
50 TL'ler değişiyor

50 TL'ler değişiyor

​Yeni banknotlar 23 Mart'ta tedavülde olacak.
En az koronavirüs kadar tehlikeli

En az koronavirüs kadar tehlikeli

​İşin uzmanından el dezenfektanı uyarısı.
Borçlara<br>3 ay erteleme

Borçlara
3 ay erteleme

​Koronavirüsten etkilenen esnafı kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.