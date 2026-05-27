Zelenski'den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı

12:5327/05/2026
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kurban Bayramı nedeniyle sanal medya hesabı üzerinden Türkçe dahil üç dilde yazılı bir tebrik mesajı yayınladı.

Zelenski, Kurban Bayramı nedeniyle Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce tebrik mesajı yayınladı.

Ukrayna’da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladığını belirten Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna’da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Bu mübarek bayramın her eve huzur, bereket ve kalıcı barış getirmesini diliyorum. Ukrayna olarak, mümkün olduğunca fazla ailenin bu yıl Kurban Bayramı’nı güven içinde geçirebilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Hayatı burada, Ukrayna’da ve Avrupa’da korurken; aynı zamanda Orta Doğu’da, Körfez bölgesinde ve Güney Kafkasya’daki dost ve ortak ülkelerde de yaşamın korunmasına destek oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde korku ve güvensizlik insanların hayatına hakim olmamalıdır. 2014 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın başladığı Ukraynaʼnın Kırımı’nı da unutmuyoruz. Ülkemizi ve halkımızı destekleyen, Rus işgaline karşı duran ve insanlarımızın Rus esaretinden kurtarılması için katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rusya tarafından alıkonulan Kırımlı siyasi tutsakları da unutmadık; onları yeniden evlerine, Ukrayna’ya kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Özgür dünyanın da bugün hürriyetinden mahrum bırakılan insanları unutmaması büyük önem taşıyor. Bu bayramın tüm iyi yüreklere umut ve güç getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun”



