NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye övgüsü: Savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın savunma sanayisi üretimlerini artırması ihtiyacının Ankara Zirvesi'nde görüşüleceğini belirterek, "Türkiye, bir savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek." dedi.

Rutte, İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Bakanların, Ankara Zirvesi öncesinde kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütleri paylaşmak ve İttifak'ı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü dile getiren Rutte, "Avrupa müttefiklerinden ve Kanada'dan gelen savunma yatırımları yüzde 20 arttı. Bu trend bugün de devam edecek. Bakanlar, ülkelerinin yüzde 5 hedefine ulaşmak için nasıl güvenilir bir yol izlediğini görüştü." diye konuştu.

Rutte, şöyle devam etti:

"Bugün sanayilerimizin ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretemediğini biliyoruz. Bu nedenle dışişleri bakanları, İttifak genelinde savunma sanayisi üretimini artırmanın acil ihtiyacına değindi. Atlantik'in her iki yakasında da daha hızlı ve daha yüksek beceriyle üretim yapmalıyız. Bunu en iyi şekilde birlikte çalışarak başarabiliriz ve bakanlar, müttefikler daha fazla yatırım yapıp daha fazla üretim yaparken, savunma sanayisi kapasitemizi artırmak için İttifak genelinde sürekli işbirliği için baskı yapmaya devam etmemiz gerektiği konusunda hemfikir oldu."

Genel Sekreter, "Çok açık konuşayım. Müttefiklerin 5. Madde'ye bağlılığı tartışılmazdır. Her müttefiki savunma kararlılığımız ve yeteneğimiz mutlaktır. Her kim bize saldırmak gibi bir aptallık edecek olursa, yanıt yıkıcı olacaktır. Bu bir savunma ittifakıdır. NATO'yu saldırganlığı caydırmak ve gerekirse onu savunabilmemizi sağlamak için güçlendiriyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'ne ve İttifak'ın mevcut durumuna değinen Rutte, "Bence bugün eskisinden daha uyumlu bir durumdayız çünkü her zaman tartışmalar olur ve sonra bunun gibi bir bakanlar toplantısında bir araya geldiğinizde, pozisyonları uyumlu hale getirmeye her zaman yardımcı olur. Sonra da 'Bakın, sonuçta hepimizin aynı hedefi var ve bunun için çalışalım.' diyebiliriz. Bence Türkiye, Ankara'da inanılmaz bir gösteri sergileyecek, büyük bir etki yaratacak." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, Ankara Zirvesi'nin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını vurgulayarak, "Savunma sanayisine gelince, büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki, bu çok gerekli. Elbette burada, 3 binden fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek." ifadelerini kullandı.

Rutte, Ankara Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağını kaydetti.



