NATO’dan Putin’e uyarı: Bir müttefike saldırının cevabı yıkıcı olur

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın gerçekleştirdiği nükleer tatbikatlar sırasında Vladimir Putin’e sert bir mesaj verdi. Ukrayna’daki savaşın yanı sıra Avrupa’daki diğer ülkeleri de yakından ilgilendiren gelişmelerin ardından konuşan Rutte, NATO’nun savunma kararlılığının tartışmaya açık olmadığını söyledi.
Rutte’nin açıklamaları, Belarus’un Rusya’nın kendi topraklarında nükleer tatbikat yaptığını duyurduğu bir dönemde geldi. Bu gelişme, özellikle Ukrayna savaşı ve NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa’da dikkatle izleniyor.
NATO Genel Sekreteri ayrıca Moskova’nın Letonya’ya yönelik suçlamalarını da “gülünç” olarak nitelendirdi. Rusya, NATO üyesi Letonya’nın Ukrayna’nın kendi topraklarından Rusya’ya saldırı düzenlemesine izin verdiğini öne sürmüştü.
Rutte’den ABD askerlerinin çekilmesine yorum
Mark Rutte, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma kararını da değerlendirdi. Rutte’ye göre bu adım, NATO içinde savunma yükünün daha dengeli paylaşılması yönündeki uzun vadeli dönüşümün bir parçası.
Rutte, Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunma harcamalarını artırdığına dikkat çekerek, ABD’nin bazı birliklerini Avrupa’dan çekmesinin NATO’nun savunma kapasitesini zayıflatmayacağını savundu.
NATO Genel Sekreteri, İsveç, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerin ittifak içinde “beklentilerin üzerinde katkı sunduğunu” belirtti.
“Avrupa daha fazla sorumluluk almalı”
Rutte, ABD’nin Avrupa’daki yaklaşık 4 bin ila 5 bin askerini yeniden konumlandırmasının NATO savunmasına olumsuz etkisi olmayacağını söyledi. Bu birliklerin rotasyonel güçler olduğunu vurgulayan Rutte, yaşanan süreci bir “geri çekilme” değil, NATO’nun yeniden yapılanması olarak gördüğünü ifade etti.
NATO Genel Sekreteri’ne göre Avrupa, savunma konusunda daha fazla sorumluluk almak zorunda.
Trump’ın NATO taahhüdüne güveniyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki Amerikan askeri varlığını azaltma kararının NATO dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor. Ancak Rutte, Trump yönetiminin NATO’ya bağlılığından şüphe duymadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri, ABD’nin önceliklerinde Asya gibi bölgelerin daha fazla yer almaya başladığını da kabul etti. Ancak bunun NATO’nun Avrupa savunmasını zayıflatacağı anlamına gelmediğini savundu.
ABD’den Avrupa’ya mesaj: Daha fazla sorumluluk alın
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de daha önce yaptığı açıklamada, Washington’ın Avrupa’daki tüm askerlerini çekmekten söz etmediğini, bazı kaynakların Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde yeniden dağıtıldığını belirtmişti.