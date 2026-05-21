NATO’dan Putin’e uyarı: Bir müttefike saldırının cevabı yıkıcı olur

İsveç’te düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yapan Rutte, “Kimse yanılgıya düşmesin. Her bir müttefikimizi savunma kapasitemiz ve kararlılığımız mutlaktır. Eğer biri saldıracak kadar akılsızca davranırsa, verilecek yanıt yıkıcı olur” ifadelerini kullandı.Rusya’nın nükleer tatbikatı Avrupa’da alarm yarattı

Rutte’nin açıklamaları, Belarus’un Rusya’nın kendi topraklarında nükleer tatbikat yaptığını duyurduğu bir dönemde geldi. Bu gelişme, özellikle Ukrayna savaşı ve NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa’da dikkatle izleniyor.

NATO Genel Sekreteri ayrıca Moskova’nın Letonya’ya yönelik suçlamalarını da “gülünç” olarak nitelendirdi. Rusya, NATO üyesi Letonya’nın Ukrayna’nın kendi topraklarından Rusya’ya saldırı düzenlemesine izin verdiğini öne sürmüştü.

Rutte’den ABD askerlerinin çekilmesine yorum

Mark Rutte, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma kararını da değerlendirdi. Rutte’ye göre bu adım, NATO içinde savunma yükünün daha dengeli paylaşılması yönündeki uzun vadeli dönüşümün bir parçası.

Rutte, Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunma harcamalarını artırdığına dikkat çekerek, ABD’nin bazı birliklerini Avrupa’dan çekmesinin NATO’nun savunma kapasitesini zayıflatmayacağını savundu.

NATO Genel Sekreteri, İsveç, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerin ittifak içinde “beklentilerin üzerinde katkı sunduğunu” belirtti.

“Avrupa daha fazla sorumluluk almalı”

Rutte, ABD’nin Avrupa’daki yaklaşık 4 bin ila 5 bin askerini yeniden konumlandırmasının NATO savunmasına olumsuz etkisi olmayacağını söyledi. Bu birliklerin rotasyonel güçler olduğunu vurgulayan Rutte, yaşanan süreci bir “geri çekilme” değil, NATO’nun yeniden yapılanması olarak gördüğünü ifade etti.

NATO Genel Sekreteri’ne göre Avrupa, savunma konusunda daha fazla sorumluluk almak zorunda.

Rutte, “Kanada ile birlikte Avrupa daha büyük bir rol üstlenecek. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa, daha fazla sorumluluk alacak” dedi.

Trump’ın NATO taahhüdüne güveniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki Amerikan askeri varlığını azaltma kararının NATO dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor. Ancak Rutte, Trump yönetiminin NATO’ya bağlılığından şüphe duymadığını söyledi.

Rutte, “ABD uzun vadede Avrupa’da varlığını sürdürecek. Bu hem nükleer caydırıcılık hem de konvansiyonel savunma açısından geçerli” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, ABD’nin önceliklerinde Asya gibi bölgelerin daha fazla yer almaya başladığını da kabul etti. Ancak bunun NATO’nun Avrupa savunmasını zayıflatacağı anlamına gelmediğini savundu.

ABD’den Avrupa’ya mesaj: Daha fazla sorumluluk alın

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de daha önce yaptığı açıklamada, Washington’ın Avrupa’daki tüm askerlerini çekmekten söz etmediğini, bazı kaynakların Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde yeniden dağıtıldığını belirtmişti.

Vance, “Bunun Avrupa için kötü olduğunu düşünmüyorum. Aksine, Avrupa’yı daha fazla sorumluluk almaya teşvik ediyor” demişti.

NATO içinde tartışmalar sürerken Rutte, ittifakın birlik mesajı vermeye devam ettiğini söyledi. “Biz demokrasileriz, tartışmayı severiz. Ama sonunda 32 ülke olarak her zaman birleşiriz” diyen Rutte, bu modeli Rusya ve Çin gibi ülkelerden ayıran temel fark olarak gösterdi.











