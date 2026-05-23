Ukrayna'dan Ankara'ya övgü: 'Türkiye görüşmeler için en konforlu ülkelerden biri'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, Türkiye’nin Kiev için önemini vurgulayarak, olası müzakereler konusunda net olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Zelenski'nin bu süreçteki rollerini değerlendirdi. Mischenko, Ukrayna lideri Zelenski'nin de Türkiye'yi görüşmeler için "en konforlu ülkelerden biri" olarak nitelendirdiğini ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, Türkiye'nin ülkesi için askeri müttefik, siyasi partner ve stratejik ortak olduğunu belirtti.
Mischenko, başkent Kiev'deki Dışişleri Bakanlığı binasında, Türk basın mensuplarıyla görüştü.
Uzun yıllar önce Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe öğrendiğini dile getiren Mischenko, diplomatik hayatının önemli bir bölümünün Türkiye'de geçtiğini ve önce İstanbul Başkonsolosu, devamında ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını bildirdi.
Soruları yanıtlayan Mischenko, Türk tarihine özel bir ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye'deki diplomatik görevi sırasında birçok oryantiring yarışmasına (harita ve pusulayla orman koşusu) katılma fırsatı bulduğunu vurguladı.
Anadolu'yu da tanıma imkanı buldu
Mischenko, bu sayede yalnızca Ankara, İstanbul ya da Antalya gibi turistik merkezlerde değil, Erzurum, Sivas, Tokat gibi şehirlerde de yaşamı yakından tanıma imkanı bulduğunu ifade etti.