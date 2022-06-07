Cahit Zarifoğlu’nun düzyazı ve şiirleri, yazarın hayatta olduğu dönemde yapılan baskılardan yola çıkılarak hazırlanmış, şiirler ayrıca dönemin dergilerinde yayımlanan hâlleri ve şairin daha sonraki zamanlarda yaptığı değişiklikler göz önünde bulundurularak elden geçirilmiştir. Cahit Zarifoğlu’nun 7 Haziran’da, vefatının 35. sene-i devriyesinde Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitapları şunlar: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, İns, Savaş Ritimleri, Yaşamak, Bir Değirmendir Bu Dünya.

Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebe’de

Yazarın Kısa Biyografisi

1940 yılında Ankara’da doğdu. Siverek’te başladığı eğitim hayatını lise sonuna kadar Maraş’ta tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. Öğretmenlik ve çevirmenlik yaptı. Açı ve Mavera dergilerini çıkardı. Şiirleri çoğunlukla Mavera, Diriliş ve Edebiyat dergilerinde yayımlandı. 1987 yılında İstanbul’da vefat etti. Eserleri ve kişiliğiyle kendinden sonra gelen kuşakları derinden etkiledi.

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Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebe’de

Zarifoğlu’nun Ketebe’den çıkan eserleri

İşaret Çocukları (Şiir, 1967), Yedi Güzel Adam (Şiir, 1973), İns (Öykü, 1974), Menziller (Şiir, 1977), Yaşamak (Günlük, 1980), Korku ve Yakarış (Şiir, 1985), Savaş Ritimleri (Roman, 1985), Bir Değirmendir Bu Dünya (Deneme, 1986), Sütçü İmam (Oyun, 1987) ve çocuklar için kaleme aldığı Katıraslan (1983), Serçekuş (1983), Ağaçkakanlar (1983), Yürekdede ile Padişah (1984), Küçük Şehzade (1987) kitapları yazarın hayattayken yayımlanan eserleridir.

Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebe’de

Cahit Zarifoğlu kimdir?

1940 yılında Ankara'da doğan şairin çocukluğu, babasının hakim olması nedeniyle sık sık şehir değiştirerek geçti. İlköğretimi Kızılcahamam'da okuyan Cahit Zarifoğlu, liseyi memleketi Kahramanmaraş'ta bitirdi. Gençlik yıllarında yerel gazetelerde sayfa sekreterliği yaptı. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayan Cahit Zarifoğlu, Divan edebiyatı klasiklerini okudu.

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1976 yılından itibaren ilk öyküleri ve şiirleri Mavera adlı dergide yayımlanmaya başladı. Dergiyi çıkaran Rasim Özdenören ve Akif İnan ile birlikte birçok dergi çıkardı. Almanca öğretmenliği dışında uzun yıllar boyunca TRT'de mütercim sekreter olarak çalıştı.

Memleketi Kahramanmaraş'ta Açı adında şiir ağırlıklı bir dergi çıkardı. Bu dergi vasıtasıyla birçok şairin adını duyurmasını ve ülke çapında tanınmasını sağladı.

Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle İstanbul'da vefat etti. 2003 yılında bu yana şairin adını taşıyan edebiyat ödülleri verilmektedir.