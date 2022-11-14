Gelişen fırsatlarıyla dayanıklı bir ekonomi: Pakistan

Dr. İmtiaz Ahmed

Pakistan Hükümeti Ekonomi Danışmanı

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), küreselleşen dünyada ekonomik bölgeselleşme için en kazançlı fırsatlardan birisidir. CPEC, yalnızca Çin ve Pakistan’a fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda İran, Afganistan, Orta Asya Cumhuriyetleri ve bölgedeki diğer ekonomik açıdan uygun ülkeler üzerinde olumlu dışsal ekonomik faydaları olacak bir bölgesel bağlantı çerçevesidir. Ulusal ekonomi ve bölge ülkeleri üzerinde geniş kapsamlı etkisi olacak tarihi bir fırsattır. CPEC kapsamında, sanayi sektöründe beklenen teknoloji ve deneyimlerin yayılmasının ülkenin sanayi sektöründe devrim yaratması bekleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜMEYLE DÖNÜŞMEK

Zor zamanlarda, Pakistan ekonomisi Kovid-19’un zorlukları, küresel ekonomik çöküş, terörizme karşı savaş, enerji açıkları, doğal afetler ve siyasi istikrarsızlık dahil olmak üzere iç ve dış şoklara karşı muazzam bir direnç gösterdi. Bu zorluklar, Pakistan’ın ekonomik büyümesine yıllar boyunca büyük bir zarar verdi ancak ülke yine de iyi bir şekilde dayanıyor. Ülkenin, hedeflenen hareketlilik kısıtlamaları ve Kovid-19’un ekonomik büyüme ve geçim kaynakları üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan hızlı, iyi koordine edilmiş ve hedef sahibi bir parasal ve mali önlemler yanıtı ile birden fazla Kovid-19 dalgasında gezinme yeteneği bu performansı mümkün kılan iki temel faktördü. Ülkenin küresel salgın sırasında kaydedilen gizli yeteneklerini, 33 milyon kişiyi etkileyen en son sel felaketi gibi istenmeyen durumları yöneterek tekrar etmesi bekleniyor.

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Hükümet, kronik zorlukların gayet farkındadır ve çeşitli ihtiyatlı önlemlerle bunlarla başa çıkmaya kararlıdır. En önemli öncelik, fiyat istikrarını sağlayarak, GSYİH büyümesinin ivmesini koruyarak, Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) artırarak ve istikrarlı bir siyasi ortam geliştirerek ekonomiyi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma yolunda güçlendirmektir. Makroekonomik dengesizlikleri ele almak için hükümet tarafından 2023 mali yılının başında daraltıcı para ve maliye politikaları benimsenmiştir. Muhtemel sonuçlar arasında, reel GSYİH büyüme oranındaki istikrar bulunmaktadır ancak bundan sonra ekonomide güçlü bir toparlanma bekleniyor.

Orta vadeli büyümenin 2024-2025 Mali Yılları’nda ortalama yüzde 6,0 ila 7,0 oranlarıyla tarihsel trendlerden bile daha yüksek seviyelere dönmesi bekleniyor. Hükümet, tekrarlayan istikrarsızlık döngüsünü kırmak ve ekonomiyi sürdürülebilir büyüme ve istikrar yoluna sokmak için mevcut tüm araçları kullanarak önlemler alıyor. Hükümet, ekonominin her sektöründe geniş kapsamlı reformları uygulamaya son derece kararlıdır. Amaç, ülke ekonomisini daha sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokarak dönüştürmektir.

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HERKES İÇİN BİR KAZAN-KAZAN MODELİ

Ülkeye yatırımı teşvik etmek amacıyla, vatandaşlar ve yabancı yatırımcılar için uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında reformları da içeren yatırımcı dostu bir ortam için yeni bir strateji sağlanacaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasını içerecek şekilde, uluslararası olarak en iyi uygulamalar benimsenecektir. CPEC güzergahı üzerinde dokuz özel ekonomik bölge kurulacak ve Çin ve diğer ülkelerden yatırımcıların bu ekonomik bölgelerde sanayi birimleri kurmaları kolaylaştırılacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) çekmek için hükümet, Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB’ler) kurmaya meyillidir. Hükümet ayrıca, yabancı yatırımı teşvik etmek için en kısa sürede ihracat işleme bölgelerini (EPZ) operasyonel hale getirmeye isteklidir. EPZ yatırımcılarına sunulan bazı teşvikler arasında ihracata yönelik üretim için tüm federal, eyalet ve belediye vergilerinden muafiyetler, ekipman, makine ve malzemeler üzerindeki tüm vergi ve harçlardan muafiyetler ve İhracat İşleme Bölgesi Kurumu’nun “tek pencereden verilen” hizmetlerine erişim yer alıyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Pakistan’ın taleplerini karşılamak için gerekli tüm önlemleri alması nedeniyle Pakistan’ı Gri Listeden çıkardı. Bu, Pakistan’ın yabancı yatırımcıları çekmesini sağlayacak ve ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesinin önünü açacaktır.

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Pakistanlıların kendilerini her zaman dirençli bir ulus olarak kanıtladıklarını kimse inkar edemez. Ülkenin ekonomik potansiyeli muazzamdır ve önemli bir bölgesel ekonomik oyuncu olma potansiyeline sahiptir. Hükümet, köklü sorunları ele almak ve Pakistan’ı sonsuz fırsatlarla dolu adil bir ülke yapmak konusunda kararlıdır ve altına bakılmadık taş bırakmayacaktır. Bölgesel barış, küresel olarak elverişli bir ortam ve çatışmaların olmaması, Pakistan’ın bölgenin gelecekteki ekonomik kalkınması için en iyi yer ve herkes için bir kazan-kazan modeli olmasını sağlayacaktır.