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Düzce Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Düzce Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Düzce seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Düzce seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Düzce Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Düzce AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Karadeniz Bölgesi Düzce seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

19:03 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Düzce Seçim Sonuçları 2023

Düzce Seçim Sonuçları 2023

14 Mayıs Karadeniz Bölgesi
, 28. Dönem genel seçim sonuçları, seçime katılan ittifakların ve partilerin oy oranları anbean haberimizde. Düzce'de seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları ve partilere göre milletvekili dağılımı anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Düzce sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak
sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

DÜZCE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SON DURUM

Toplam Sandık : 985

Toplam Seçmen : 294.637

Açılan Sandık : 982

Açılan Sandık Oranı : % 99.7

Kullanılan Oy : 271.084

Geçerli Oy : 266.087

Katılım Oranı : % 92.26

Oy Oranı Oy Sayısı

Recep Tayyip Erdoğan : % 68,61 182.551

Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,88 66.207

Sinan Oğan : % 6,12 16.276

Muharrem İnce : % 0,39 1.053



24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

14 Mayıs Düzce 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

Türkiye geneli
için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre Düzce sandık sonuçları, parti oy sayısı, ittifak oy oranları ve milletvekili listesi Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?

75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.

28. Dönem Düzce Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ 2023 Düzce Milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 AYŞE KEŞİR

2 ERCAN ÖZTÜRK

3 HAKAN KUŞÇUOĞLU

DÜZCE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 TALİH ÖZCAN

2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ

3 JALE UZUNHASAN

DÜZCE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 ÜMİT YILMAZ

2 RÜMEYSA ATASEVEN

3 ÖMER ALBAYRAK

Düzce ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Düzce, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. 1999 yılında Bolu ilinden ayrılarak il statüsü kazanmıştır.

Tarihçe

Düzce ilinin tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Bölgede Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyet hüküm sürmüştür. İlçenin günümüzdeki adı, Türkçe'de "düz yer" anlamına gelen "düzce" kelimesinden gelmektedir. Daha önceki dönemlerde, Roma İmparatorluğu döneminde Prusias adıyla bilinmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Bolu sancağına bağlı bir kaza olarak yönetilmiştir.

Coğrafya

Düzce ilinin yüzölçümü 2.492 km²'dir. Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer almaktadır. Batısında Bolu, doğusunda Sakarya, kuzeyinde Zonguldak ve Karadeniz, güneyinde ise Bolu ve Ankara illeri bulunmaktadır. İlin en önemli akarsuyu, Kocaçay'dır. İl toprakları genellikle dağlık ve engebelidir.

İlçeler

Düzce ilinin 6 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca'dır. İl merkezi, Düzce ilçesi olarak adlandırılır.

Nüfus

Düzce ilinin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 397.112'dir. İlin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İl merkezi Düzce, nüfus açısından en kalabalık ilçedir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7
CHP % 26,4
HDP % 12,7
MHP % 8,3
İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

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