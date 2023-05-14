Düzce Seçim Sonuçları 2023
2023 Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
DÜZCE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SON DURUM
Toplam Sandık : 985
Toplam Seçmen : 294.637
Açılan Sandık : 982
Açılan Sandık Oranı : % 99.7
Kullanılan Oy : 271.084
Geçerli Oy : 266.087
Katılım Oranı : % 92.26
Oy Oranı Oy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan : % 68,61 182.551
Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,88 66.207
Sinan Oğan : % 6,12 16.276
Muharrem İnce : % 0,39 1.053
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?
2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.
14 Mayıs Düzce 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları
YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?
75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.
28. Dönem Düzce Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ 2023 Düzce Milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 AYŞE KEŞİR
2 ERCAN ÖZTÜRK
3 HAKAN KUŞÇUOĞLU
DÜZCE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 TALİH ÖZCAN
2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
3 JALE UZUNHASAN
DÜZCE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 ÜMİT YILMAZ
2 RÜMEYSA ATASEVEN
3 ÖMER ALBAYRAK
Düzce ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu
Düzce, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. 1999 yılında Bolu ilinden ayrılarak il statüsü kazanmıştır.
Tarihçe
Düzce ilinin tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Bölgede Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyet hüküm sürmüştür. İlçenin günümüzdeki adı, Türkçe'de "düz yer" anlamına gelen "düzce" kelimesinden gelmektedir. Daha önceki dönemlerde, Roma İmparatorluğu döneminde Prusias adıyla bilinmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Bolu sancağına bağlı bir kaza olarak yönetilmiştir.
Coğrafya
Düzce ilinin yüzölçümü 2.492 km²'dir. Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer almaktadır. Batısında Bolu, doğusunda Sakarya, kuzeyinde Zonguldak ve Karadeniz, güneyinde ise Bolu ve Ankara illeri bulunmaktadır. İlin en önemli akarsuyu, Kocaçay'dır. İl toprakları genellikle dağlık ve engebelidir.
İlçeler
Düzce ilinin 6 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca'dır. İl merkezi, Düzce ilçesi olarak adlandırılır.
Nüfus
Düzce ilinin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 397.112'dir. İlin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İl merkezi Düzce, nüfus açısından en kalabalık ilçedir.
2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.
2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.
2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.